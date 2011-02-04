На Львівщині військова спецтехніка готова до нештатних ситуацій

Львів. 4 лютого. УНІАН. Вперше у 2011 році, на Львівщині було проведено виїзд військової важкої інженерної техніки, яка задіюється для надання допомоги при ліквідації наслідків стихійних лих.

Як повідомили УНІАН у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, військовослужбовці 703 інженерного полку 13 Армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України удосконалили своє вміння під час заняття з водіння колісної та гусеничної штатної інженерної техніки. До заходу залучалися 10 одиниць техніки.



«За кермом вантажних автомобілів, полкової землерийної машини (ПЗМ), плаваючого транспортера (ПТС) та важелями шляхопрокладача БАТ-2, гусеничної машини загородження (ГМЗ), інженерної розвідувальної машини (ІРМ) побували всі військовослужбовці: й ті, які мають чималий досвід, й ті, які водили спеціальну інженерну техніку 1-2 рази. Крім того, вони мають виконати вправи «Водіння по місцевості» та «Подолання природних перешкод», – розповів командир 703 інженерного полку полковник Анатолій Слесарчук.



У серпні-вересні 2008 року частина виконувала завдання по ліквідації стихійного лиха у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях. Особовим складом частини було встановлено 4 мости через водні перешкоди вантажопідйомністю 60 тон і різної довжини. Також надано допомогу місцевому населенню щодо відкачування води із жилих приміщень, очищення доріг, русел річок та мостових опор від завалів. Спеціальна інженерна техніка залучалася для розчистки маршрутів руху, а ПТС – для евакуації населення, також працювали підривні команди, які підривали кам’яні завали, які були створені бурхливими гірськими потоками.



У червні 2010 року інженерно-дорожній батальйон надавав допомогу уз ліквідації наслідків повені у Чернівецькій області. Там вони встановили 2 мости з комплектів ТММ-3М в різних населених пунктах.

Як пояснив полковник Анатолій Слесарчук, в полку, виходячи зі специфіки частини і місця її дислокації, створений спеціальний зведений загін із особового складу штатних підрозділів. Який в разі виникнення нештатних ситуацій на державних об’єктах, під час повені, інших стихійних лих залучається до ліквідації їх наслідків. У своєму арсеналі загін має плаваючі транспортери (ПТС), що можуть швидко евакуювати людей із затоплених місць, БАТи – потужні машини для розчистки доріг, ТММ-ЗМ на базі КРАЗ-260, що використовуються для облаштування тимчасових переходів вантажопідйомністю 60 т й довжиною до 40 метрів, а також інша спеціальна інженерна техніка. Крім того, командир полку зауважив, якщо порівнювати ефективність техніки, яка є у розпорядженні інших структур, то військова інженерна техніка є унікальною і дозволяє виконати завдання набагато швидше та ефективніше.



Фото Віталія Іванова