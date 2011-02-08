У Харкові відновлять пам’ятну дошку Йосипу Сліпому

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Харкові буде відновлено пам’ятний знак на будинку, де перебував видатний український церковний діяч Йосип Сліпий під час пересилки в Сибір. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Львівська міська рада подавала пропозицію в Харків, аби за кошти Львова відновити таблицю. Однак, Харків прийняв рішення встановити новий пам’ятний знак за власні кошти, сказано в повідомленні.

«Це для мене принципове питання. Трошки раніше я мав розмову з губернатором Харківської області і з міським головою. Ця процедура перебуває під нашим контролем, адже саме Львів ініціював відновлення пам’ятної дошки. Ми звернулися з пропозицією в Харків, аби відновити пам’ятний знак. Важливо, що Харківська влада достатньо серйозно і виважено віднеслась до нашої заявки. Як ви знаєте, було прийняте позитивне рішення комісією, яку очолює міський голова Харкова", - зазначив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За його словами, сьогодні один з кращих скульпторів Харкова робить барельєф Йосифа Сліпого. "Думаю, що ми спільно найближчим часом відкриємо цю дошку на будинку тюрми, де в часи складних окупаційних періодів перебував наш патріарх», - зазначив А.САДОВИЙ.

Нагадаємо, у листопаді 2010 року у Харкові за рішенням суду зняли меморіальну дошку первоієрарху Української греко-католицької церкви, визначному церковному і науковому діячеві Йосипу Сліпому.

Кардинал Йосип Сліпий – видатний український церковний і громадський діяч, патріарх Української Греко-Католицької церкви, вчений і богослов.