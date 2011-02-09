Офіційний курс валют на 10 лютого
20:53, 09 лютого 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 9 лютого. УНІАН. На 10 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 794.3000 (на 9 лютого – 794.5000).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1083.9812 (на 9 лютого – 1083.3007)
10 RUR – 2.7108 (на 9 лютого – 2.7158)
100 PLN – 278.3507(на 9 лютого – 278.7988).
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