Ліна Костенко перервала свій тур по Україні

Львів. 9 лютого. УНІАН. Ліна Костенко раптово перервала свій Всеукраїнський тур. Її зустрічі з читачами Кривого Рога та Острога відсуваються на невизначений термін, а львівські зустрічі — скасовуються. Про своє рішення Ліна Костенко сповістила 9 лютого Іванові Малковичу, директорові видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Каталізатором такого рішення видатної письменниці стали провокативні інсинуації деяких львівських письменників, журналістів та діячів театру. Про це повідомляється на сайті видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» просить вибачення у всіх справжніх прихильників творчості Ліни Костенко у Кривому Розі, Львові та Острозі, які так щиро й натхненно чекали на ці зустрічі.

Після надуспішних вечорів у Рівному та Києві, які пройшли у дивовижно енергетичній атмосфері, апофеозом творчого туру Ліни Костенко у рамках презентації роману «Записки українського самашедшого» стала зустріч у Харківському оперному театрі, на якій були присутні близько 2 000 читачів, а ще понад 1 000 не змогли поміститися в залі. «До нашого Оперного приїжджали примадонни опери і балету, зірки естради й кіно, — захоплено стверджувала директорка театру, — але такого Харківська опера ще не бачила». У залі зібралися люди різних політичних поглядів, російськомовні та україномовні, але всіх у той вечір об'єднувала одна велика Любов - любов до поезії Ліни Костенко. Після зустрічі зал довго стоячи вітав свою Улюблену Поетесу, обличчя присутніх світилися справжнім натхненням.

У всіх містах Туру бажаючих потрапити на зустрічі було набагато більше, ніж могли вмістити зали. «Хоч проводь презентації на стадіонах», — жартували організатори.

Дорогою до Києва було багато шляхетних планів щодо нових творчих зустрічей...

«Але тепер я, мабуть, знову буду спілкуватися зі своїми читачами переважно через свої книжки», - повідомила Ліна Костенко. Розуміючи й поділяючи обурення свого Автора, видавництво все ж сподівається, що в майбутньому з'являться можливості запланувати нові зустрічі Ліни Костенко з її солідарними і вдячними читачами, - зазначається у повідомленні видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».