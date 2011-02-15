До Євро-2012 залучать Палац мистецтв та палац Потоцьких

Львів. 15 лютого. УНІАН. Палац мистецтв та палац Потоцьких мають намір розглядати як єдиний мистецько-культурний комплекс у підготовці до Євро-2012. Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка із директором Палацу мистецтв Юрієм Гнатковським.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім того, під час зустрічі було розглянуто ідею, щоб у Палаці мистецтв можна було б виставляти роботи, які є у фондах Львівської галереї мистецтв. Таких робіт, які не експонуються, налічується близько 5000.

Голова облдержадміністрації повідомив, що в березні-квітні він планує відвідати всі об’єкти «Золотого кільця», щоб зрозуміти чим можна їм допомогти. «Спішімо зберегти те, що залишилося нам в спадок, адже минулий рік було втрачено, не було виділено коштів на Палац Потоцьких, тому в 2011 році потрібно виправити ситуацію», - наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Фото Ігоря Сенкальського