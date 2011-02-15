У Львові відзначили річницю виводу військ з Афганістану

Львів. 15 лютого. УНІАН. У Львові сьогодні відзначили 22-гу річницю виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час свого виступу на урочистому віче голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк зазначив, що сьогодні ми вшановуємо тих, хто пройшов горнила війни. «Ми повинні задуматися над тим, що ми робимо для тих бойових людей, які живуть поруч з нами і що робить держава, щоб вшанувати їх подвиг в мирний час. Ми маємо пам’ятати і про ті родини, які не дочекалися своїх дітей, синів і близьких. Вічна слава тим, що поруч з нами і вічна пам’ять тим, кого уже нема», - зауважив голова Львівської ОДА.

Окрім того, М.Цимбалюк нагородив Почесною грамотою облдержадміністрації за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов’язку та з нагоди 22-ї річниці виведення військ із Республіки Афганістан членів Української Спілки ветеранів Афганістану.

Нагадаємо, 15 лютого відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року №180, в Україні - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.