Названо ціни квитків на матчі Євро-2012

Львів. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні УЄФА назвав ціни квитків на матчі фінальної стадії чемпіонату Європи, що пройде в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОК «ЄВРО 2012 Україна», ціни варіюються від 300 до 6000 грн. Кілька видів квитків будуть доступні для придбання винятково через сайт UEFA.com з 1 по 31 березня 2011 року.

Під час формування цін була врахована купівельна спроможність місцевих жителів, тож найдешевші квитки коштуватимуть удвічі менше, ніж на УЄФА ЄВРО 2008 у Швейцарії та Австрії. Більш того, квитки категорії 3 на фінальний матч коштуватимуть усього 500 грн.

У продаж надійдуть три види квитків: індивідуальні квитки на матчі, комплект квитків на один стадіон на всі матчі групового етапу або плей-офф, комплект квитків на всі матчі однієї команди на груповому етапі або всьому турнірі. Детальну інформацію про види квитків можна знайти в розділі "Квитки" на UEFA.com.

Квитки для широкої аудиторії будуть продаватися виключно на сайті UEFA.com і тільки з 1 березня по 31 березня 2011 року.