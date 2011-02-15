Митники викрили аферу з металобрухтом

Львів. 15 лютого. УНІАН. Працівники Львівської митниці викрили аферу з металобрухтом на 180 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

За повідомленням митниці, у митний пост «Рава-Руська» прибули три вантажні автомобілі «ДАФ» з напівпричепами під керуванням громадян України. До митного контролю вони подали товаросупровідні документи на експорт 66 т «відходів металургійного виробництва чорних металів: шлаку електросталеварного, рядового». Вартість товару 6600 доларів США у кожному з авто. Відправником та декларантом товару було зазначено ФОП з Києва, а отримувачем – одну з німецьких фірм.

Митники спільно з працівниками обласного СБУ відібрали зразки товару для проведення експертних досліджень. За висновками експертів, товар, який перевозили, не відповідав заявленому, а вартість його становить 340 доларів США за тонну. Тобто нарахуванню та сплаті підлягало б експортне мито в сумі 11 692,17 грн.

За цим фактом, за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Вилучено брухт металів-скрап вартістю майже 180 тис. грн та автомобілі з причепами загальною вартістю понад 348 тис. грн.