ДАІ розшукує водія, який збив пішохода і втік

Львів. 15 лютого. УНІАН. ДАІ Львівської області розшукує водія, який збив пішохода і втік з місця події. Інцидент стався 14 лютого о 20.30 на автодорозі біля села Рудники Миколаївського району.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, потерпілого, 53-річного жителя села Рудники, із тілесними ушкодженнями після ДТП було госпіталізовано в Миколаївську центральну районну лікарню. Чоловікові лікарі встановили діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці, перелом ребер.

Як зазначив потерпілий, тілесні ушкодження він отримав на автодорозі біля села Рудники, унаслідок наїзду на нього невстановленого автомобіля.

Свідків цієї автопригоди ДАІ закликає зголоситися за номерами телефонів: 234-09-32 або 102.