За кордон - з посвідченням водія нового взірця

Київ. 15 лютого. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснюють проект змін до постанови Кабінету міністрів про порядок видачі посвідчень водія.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС, за словами прес-секретаря міністра внутрішніх справ Ірини Шинкаренко, на сьогодні основним документом, що регулює міжнародний дорожній рух, встановлює вимоги до його учасників та їхніх документів, є міжнародна Конвенція про дорожній рух 1968 року (з поправками, які набули чинності 26 березня 2006 року). Згідно з її вимогами, з 29 березня 2011 року у посвідченні водія повинна бути зазначена кінцева дата терміну його дії. Україна є учасником цієї конвенції з 1974 року. Тому тепер усім водіям, які отримають посвідчення на території нашої держави після вказаної дати та мають намір відвідати країни, що дотримуються конвенції, знадобляться водійські документи, до яких внесені вищезазначені дані.

У МВС нагадують, що 24 вересня 2008 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». До статті 15 Закону «Про дорожній рух» було внесено зміни стосовно надання права на керування транспортними засобами на підставі посвідчення водія з установленим терміном дії.

”Враховуючи те, що реквізити посвідчення встановлює Кабінет міністрів України та з метою приведення водійських посвідчень до вимог конвенції ми зобов’язані вносити пропозиції щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 8 травня 1993 року № 340 щодо запровадження терміну дії національного посвідчення водія. Департамент ДАІ МВС вже підготував відповідний проект”, - зазначила І.Шинкаренко.

Вона зауважила, що проектом постанови не передбачається обов’язковий обмін посвідчень водія, оскільки це буде відбуватися поступово за бажанням власників.

Як додала прес-секретар, що на даний час на території України діють водійські посвідчення 7 видів, у тому числі зразка СРСР. Усі ці посвідчення залишаються чинними. Однак ті громадяни, які мають намір перетинати кордон, зобов’язані мати у посвідченні водія кінцевий термін його дії, відповідно до вимог конвенції. Ті ж громадяни, які отримали посвідчення раніше та не перетинатимуть кордонів держави, можуть і надалі користуватися посвідченнями без внесення змін.

При цьому у МВС звертають увагу на той факт, що сьогодні у всіх країнах Західної Європи, Америки та більшості країн колишнього СРСР запроваджено термін дії посвідчень водія від 2 до 10 років. Так, у Росії, Білорусі, Молдові, Литві, Латвії та Естонії термін дії посвідчень водія становить 10 років.