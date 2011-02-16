Прокачування нафти через “Одеса-Броди” до Білорусі дозволить на повну потужність використовувати Дрогобицький НПЗ

Київ. 16 лютого. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК заявляє, що прокачування нафти через нафтопровід “Одеса-Броди” в напрямку Білорусі дозволить на повну потужність використовувати Дрогобицький нафтопереробний завод. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Губернатор Львівщини нагадав, що вже 3 добу нафтопровід “Одеса-Броди” качає нафту в напрямку Білорусі, і це є “серйозним проривом в даній галузі”.

М.ЦИМБАЛЮК сказав, що очікується надходження сировини на два НПЗ Західної України, в першу чергу на Дрогобицький НПЗ, який нині працює на 15% своєї потужності. “Саме транспортування нафти цим нафтопроводом дасть можливість завантажити його на повну потужність”, – сказав голова Львівської ОДА. За його словами, іншим заводом, який також буде отримувати сировину, буде Надвірнянський НПЗ Івано-Франківської області.

М.ЦИМБАЛЮК додав, що “намітились певні позитивні тенденції в роботі промисловості Львівщини”. За його словами, роботу Дрогобицького долотного заводу, який донедавна не працював, зараз вдалося стабілізувати. Також налагоджується тісна співпраця Дрогобицького автокранового заводу з дилерами, які продають його продукцію, в тому числі за межі держави.