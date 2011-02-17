Голова РДА став президентом футбольного клубу
10:12, 17 лютого 2011Львів
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ФК «Городок» має нового президента
Львів. 17 лютого. УНІАН. Голова Городоцької райдержадміністрації Львівської області Юрій Візняк став президентом ФК «Городок».
Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Городоцької РДА Людмила Складанюк.
Під час зустрічі голови РДА із адміністрацією футбольного клубу, тренери команди запропонували Юрію Візняку стати президентом ФК «Городок». «Він погодився», – зазначили у прес-службі.
Сергій Бадяк, який дотепер обіймав цю посаду, перейшов у ранг почесного президента клубу.
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