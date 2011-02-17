Голова РДА став президентом футбольного клубу

ФК «Городок» має нового президента

Львів. 17 лютого. УНІАН. Голова Городоцької райдержадміністрації Львівської області Юрій Візняк став президентом ФК «Городок». Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Городоцької РДА Людмила Складанюк. Під час зустрічі голови РДА із адміністрацією футбольного клубу, тренери команди запропонували Юрію Візняку стати президентом ФК «Городок». «Він погодився», – зазначили у прес-службі. Сергій Бадяк, який дотепер обіймав цю посаду, перейшов у ранг почесного президента клубу.

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