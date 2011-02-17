У Львові відбудеться виїзна нарада по Євро-2012

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львові відбудеться виїзна нарада з підготовки до Євро-2012 за участі керівництва Нацагентства з підготовки до Чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, виїзна нарада відбудеться 24 лютого. У засіданні візьмуть участь голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимир Ковалевський та директора турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський.

Окрім них, у нараді візьмуть участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий та генеральний директор ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Володимир Шадрін.

Під час наради обговорюватимуться питання: удосконалення системи управління підготовкою до проведення фінальної частини Євро-2012, підготовки до експлуатації стадіону на вул. Стрийській – Кільцевій, розміщення вболівальників та цільових груп УЄФА, транспортного обслуговування турніру, розробки концепції культурно-масових та розважальних заходів у містах, які приймають Євро-2012 на кожен день проведення фінальної частини Чемпіонату.