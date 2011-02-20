На Золочівському сміттєзвалищі будуть сортувати сміття

Львів. 20 лютого. УНІАН. На Золочівському сміттєзвалищі у Львівській області хочуть запустити лінію для сортування сміття. Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка та голови Золочівської РДА Ярослава Окрепкого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми обговорили питання розвитку Золочівського району з головою РДА Ярославом Окрепким. Одне з головний завдань цього року – ремонт доріг. В районі, на Золочівському сміттєзвалищі, планують запустити лінію для сортування сміття. Друге питання, яке ми обговорювали – створення на агрогосподарствах, де є більше 1000 га землі, ферм», - зазначив М. Цимбалюк.

Також М.Цимбалюк у межах поїздки до с. Жуків Золочівського району дав доручення щодо вирішення питання із забезпечення телефонним зв’язком цього населеного пункту, заміни покрівлі на будівлі народного дому і встановлення енергозберігаючих вікон у місцевій школі.