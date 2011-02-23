Офіційний курс валют на 23 лютого

Львів. 23 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.7800 (на 22 лютого – 794.0100). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1084.8591 (на 22 лютого – 1085.2529)

10 RUR – 2.7105 (на 22 лютого – 2.7234)

100 PLN – 273.5744 (на 22 лютого – 276.3075).

Усі курси валют на 23 лютого 2011 року.

Зазначимо, що 22 лютого у банку «Львів» курси купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні були такі: USD – 795.200 / 797.700, EUR – 1076.000 / 1086.000, RUB – 2.4300 / 2.7200 та PLN – 267.000 / 280.000.