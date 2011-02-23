Підприємства Львівщини надали послуг на 800 млн. грн.

Львів. 23 лютого. УНІАН. У січні підприємства Львівської області реалізували послуг на 799,8 млн. грн., що більше, ніж за відповідний місяць минулого року на 18,9%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики Львівської області, транспортних послуг було реалізовано на 343,2 млн. грн. (42,9% від загального обсягу реалізованих послуг), пошти та зв’язку – на 135,6 млн. грн. (17%), у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям – на 70,1 млн.грн. (8,8%), операцій з нерухомим майном – на 66,1 млн.грн. (8,3%), з охорони здоров’я людини – на 65,8 млн.грн. (8,2%).

Обсяг послуг, реалізованих у розрахунку на одного мешканця області, у січні 2011 року становив 314 грн.

Найбільше послуг у січні цього року реалізовано у м.Львові – 463,9 млн.грн. (58% від загального обсягу), а також у м.Трускавці – 73,8 млн.грн. (9,2%), Пустомитівському районі – 41 млн.грн. (5,1%), м.Дрогобичі – 20,3 млн.грн. (2,5%), м.Моршині – 15,1 млн.грн. (1,9%), м.Стрию – 14,1 млн.грн. (1,8%), найменше у Перемишлянському районі – 0,3 млн.грн. (0,03%).