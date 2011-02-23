Вибухівки в суді та школі у Львові не знайшли

Львів. 23 лютого. УНІАН. Інформації про замінування приміщення на вулиці Чоловського, 2 та школи №99 на вулиці Творчій, 1 у Львові не підтвердилися. Про це повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, під час обстеження будівлі суду та прилеглої території працівники вибухо-технічної служби вибухового пристрою не виявили. «Окрім цього, інформація про замінування школи №99 на вул. Творчій,1 також не підтвердилася», – зазначив В.Туровцев.

Водночас, як повідомили УНІАН в обласному управлінні МВС, зараз проводяться заходи щодо встановлення «жартівників».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 14.18, у Львові невідомий чоловік зателефонував на «102» і повідомив, що у приміщення на вулиці Чоловського, 2, де розташовані Львівський адміністративний окружний суд, Галицький районний суд Львова і Сихівський районний суд Львова, закладено вибухові пристрої. Одразу ж після цього, надійшло нове повідомлення про закладену вибухівку в школі №99 на вулиці Творчій, 1 у Львові.

Під час проведення операції із будівель було евакуйовано близько 400 осіб.