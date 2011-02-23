Щодо реконструкції Палацу Дуніковських проведуть нараду

18:31, 23 лютого 2011
Львів
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Обіцяє губернатор

 

Львів. 23 лютого. УНІАН. Щодо реконструкції Палац Дуніковських у Львові буде проведено окрему нараду. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час візиту в музей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Щодо завершення реконструкції філії Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького на вул. Драгоманова, 42, де до 2013 року буде розміщено постійну експозицію присвячену Митрополиту Андрею, буде проведено окрему нараду», – зазначив М.Цимбалюк.

2013 року виповнюється 100-річчя відколи Владика А.Шептицький подарував приміщення та мистецькі цінності українському народові.

Окрім цього, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув виставку «Посвята Митрополитові Андрею».

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