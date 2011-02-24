Нацагенство з Євро хоче компенсувати кредити під будівництво готелів

Київ. 24 лютого. УНІАН. Національне агентство з питань підготовки і проведення Євро-2012 пропонує передбачити 150 млн. грн. на 2011-2012 роки для часткової компенсації кредитних ставок під будівництво готелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу координаційної роботи УЄФА і міжнародно-правової співпраці Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Тарас Крикун сьогодні під час Hospitality Industry Forum 2011.

За його словами, вчора агентство внесло проект постанови Кабінету Міністрів із внесення змін до державної програми підготовки і проведення Євро-2012, в якому передбачено механізм часткової компенсації кредитної ставки під будівництво готелів у розмірі по 75 млн. грн. на 2011 і 2012 роки.

Т.Крикун уточнив, що якщо кошти будуть передбачені, то програма розповсюджуватиметься на будівництво, реконструкцію і переобладнання готелів, які беруть участь у програмі підготовки до Євро-2012. При цьому розмір компенсації за нараховані банком відсотки може сягати 10% річних за умови, що позичальник погасить із власних коштів не менш як 8%.

Він додав, що агентство готує проект постанови про порядок проведення конкурсу з відбору готельних проектів, для яких надаватиметься часткова компенсація кредитних ставок.

Т.Крикун уточнив, що в 2010 році дана програма не здійснювалася через відсутність коштів (100 млн. грн.), які передбачалися в стабілізаційному фонді держбюджету. При цьому минулого року продовження програми на 2011-2012 роки не передбачалося.