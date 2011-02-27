У курортному Трускавці зареєстровано 67 партійних осередків

12:51, 27 лютого 2011
Львів
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 "Наймолодший" – Козацької української партії

 Львівська область. 27 лютого. УНІАН. Станом на 19 січня 2011 року,  у місті Трускавці зареєстровано 67 міських осередків політичних партій України. Про це повідомили УНІАН у Трускавецькому міському управлінні юстиції.

«Наймолодшим» структурним утворенням політичної  партії у Трускавці є Трускавецька міська партійна організація політичної партії «Козацька українська партія» (голова - Володимир Вдовин),  яка була зареєструвана 30 вересня 2010 року.

А «старожилами» партійного олімпу Трускавця є міські осередки партії «Реформи і порядок» (голова – Павло Габшій) та Конгресу українських націоналістів» (голова – Ігор Ластовецький), які були зареєстровані в один день – 5 лютого 1998 року.

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