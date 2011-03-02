Проти голови сільради порушено справу за реконструкцію дитсадка

Львів. 2 березня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за незаконне використання бюджетних коштів, призначених на реконструкцію сільського дитячого садка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Львівської області, під час перевірки при освоєнні та використанні бюджетних коштів, з'ясовано, що головою однієї із сільських рад Самбірського району укладено договір з приватним підприємством щодо реконструкції сільського дитячого садка в школі-дитсадок.

В подальшому, достовірно знаючи, що частину робіт, які підлягали виконанню, згідно договору підряду не виконано або ж їх вартість значно завищена, згаданим сільським головою та директором приватного підприємства упродовж 2009-2010 років підроблено низку актів приймання виконаних будівельних робіт про те, що усі роботи вказані в актах, ніби-то виконані, на підставі яких сільською радою незаконно перераховано кошти на загальну понад 350 тис. грн, що у 250 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

На підставі наведеного, прокурором Львівської області стосовно сільського голови та директора підрядної організації порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

На даний час, слідство у кримінальній справі триває.