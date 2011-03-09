На Львівщині подекуди до 20° морозу

Львів. 9 березня. УНІАН. 9 – 10 березня у Львівській області оголошено штормове попередження через ожеледицю на дорогах.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, сьогодні в регіоні мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі 9 – 14º морозу, місцями 17 – 20º морозу, вдень 1 – 6º тепла.