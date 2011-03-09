Влада Львівщини вшанувала пам’ять Тараса Шевченка

Львів. 9 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк спільно з головою облради Олегом Панькевичем, міським головою Андрієм Садовим та лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка взяв участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди 197-ї річниці від дня народження та 150-х роковин з дня смерті Кобзаря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Крім того, сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрінеться з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. А о 17.00 візьме участь в урочистій Академії у приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької з нагоди 197-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.