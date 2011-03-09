СБУ викрила розтрату майна одного з підприємств Львова

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львові співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати майна на понад 1,2 млн. грн., що належало одному з машинобудівних підприємств з державною часткою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Встановлено, що у 2009 році службові особи цього акціонерного товариства незаконно реалізували місцевій комерційній структурі обладнання – понад 2500 технологічних штампів за заниженою більш ніж ушестеро вартістю. Посадовці під час укладання договору купівлі-продажу цих активів підприємства самовільно визначили ціну майна у розмірі лише 211 тис. грн. без проведення моніторингу цін чи експертної оцінки майна.

Управлінням СБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.