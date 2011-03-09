Львів’янка «кинула» банк на $97 тис.

Львів. 9 березня. УНІАН. 43-річна мешканка Львова за фіктивною довідкою отримала в банку $97 тис. кредиту.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річна львів’янка, у банк надала підроблену довідку про доходи та отримала банківський кредит.

Ведеться слідство.