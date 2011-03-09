Львів’янка «кинула» банк на $97 тис.

13:53, 09 березня 2011
Львів
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Подала підроблену довідку про доходи

Львів. 9 березня. УНІАН. 43-річна мешканка Львова за фіктивною довідкою отримала в банку $97 тис. кредиту.

Про це УНІАН  повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річна львів’янка, у банк надала підроблену довідку про доходи та отримала банківський кредит.

Ведеться слідство.

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