Львів’янка «кинула» банк на $97 тис.
13:53, 09 березня 2011Львів
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Подала підроблену довідку про доходи
Львів. 9 березня. УНІАН. 43-річна мешканка Львова за фіктивною довідкою отримала в банку $97 тис. кредиту.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що 43-річна львів’янка, у банк надала підроблену довідку про доходи та отримала банківський кредит.
Ведеться слідство.
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