У Римі трагічно загинула львів‘янка

Київ. 9 березня. УНІАН. 7 березня у Римі трагічно загинула українка Віра Подлевська, 1951 року народження.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, тіло загиблої знайшли зранку на тротуарі біля будинку, в якому вона доглядала 90-річну італійку.

За основною версією слідства, українка скоїла самогубство, викинувшись з четвертого поверху.

В.Подлевська – уродженка Львова, вона вже багато років легально працювала в Італії. В Україні в неї залишилися чоловік, дві дорослі доньки, онуки і старі батьки.

За словами близьких подруг загиблої, які напередодні спілкувалися з нею телефоном, ніщо не передвіщало трагедії.

“Пані Віра була, як завжди, оптимістка, ще й розраджувала подруг. Хоча протягом деякого часу вона деколи і казала, що планує повертатися додому», - сказав О.Городецький.

Деякі італійські джерела повідомляють, що мотивом такого вчинку стала загроза звільнення з роботи, яке нібито мало незабаром відбутися. Однак друзі загиблої спростовують таку інформацію.

За їхніми словами, сім`я для В.Подлевської була всім, про що, зокрема, свідчать численні фото рідних у її кімнаті, постійні розповіді друзям про дітей. Власне, і працювала вона в Італії з метою допомогти родині. Всі, хто знав В.Подлевську – італійці й українці, – відгукуються про неї виключно позитивно.

Наразі мотиви трагедії залишаються невідомими.