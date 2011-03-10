У Львові проведуть Інженерний ярмарок кар’єри

Львів. 10 березня. УНІАН. 23 березня львівський осередок Міжнародної студентської організації BEST та «Львівська політехніка» вже вчетверте поспіль проводять представницький Інженерний ярмарок кар'єри (ІЯК).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного університету «Львівська політехніка».

Ярмарок, на якому будуть широко представлені провідні компанії-роботодавці, розрахований на студентів та молодих фахівців, котрі мають на меті зробити перший крок до професійної кар’єри.

Учасникам ярмарку запропонують великий спектр вакансій та стажування, вони матимуть змогу заповнити та подати власне резюме і безпосередньо особисто поспілкуватися з роботодавцями. Зокрема, вони довідатися про те, як влаштуватися на роботу, якими знаннями і практичними навичками потрібно володіти.

У межах ярмарку запланована ціла низка цікавих заходів: зокрема, відбудуться презентації компаній, тренінги для здобувачів робочих місць, зустрічі з цікавими й успішними людьми, які поділяться досвідом кар’єрного становлення і зростання, майстер-класи, семінари від компаній, інженерні змагання, у яких кожен, хто побажає, зможе взяти участь та багато інших цікавих подій.

Як наголошує головний організатор ІЯК-2011 Сергій Мякшинов, позитивних відгуків студентів та роботодавців про попередні ярмарки кар’єри безліч, адже тут справді кожен може знайти гідну роботу. Інженерний ярмарок перетворився у майданчик для спілкування між компаніями і студентами. Нині потенційні здобувачі робочих місць активно готують свої резюме і остаточно визначаються щодо майбутнього працевлаштування. Тому знехтувати нагодою взяти участь у Ярмарку й отримати перспективну та цікаву роботу було б щонайменше недалекоглядно. Тому обов’язково прийдіть на Ярмарок і скористайтеся своїм шансом!

Нагадуємо, IV Інженерний ярмарок кар’єри відбудеться 23 березня 2011 року в IV корпусі Національного університету "Львівська політехніка" (за адресою: Львів, вул Митрополита Андрея, 5, 2-ий поверх, хол.

Ярмарок працюватиме з 10:00 до 16:00.