Лауреати Шевченківської премії – це совість України, – Цимбалюк

Львів. 10 березня. УНІАН. Львів’янам літературознавцям Гораку Роману Дмитровичу та Гнатіву Миколі-Ярославу Миколайовичу указом Президента України Віктора Януковича присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка за 10-томне видання «Іван Франко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, лауреатів Шевченківської премії привітав прем’єр-міністр України Микола Азаров 9 березня у Каневі Черкаської області.

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2011 року присуджено на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У межах відзначення Шевченківських днів у Львівській області голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. Зокрема, на зустрічі були присутні Роман Лубківський, Борис Возницький, Марія Байко, Василь Пилип’юк, Володимир Овсійчук, Галина Пагутяк, Ігор Калинець, Іван Остафійчук, Ярослав Мотика, Віктор Камінський.

Вітаючи лауреатів Шевченківської премії, Михайло Цимбалюк зазначив, що систематично зустрічатиметься з лауреатами Шевченківської премії: "Це совість України. Генії, які є нашими сучасниками. Ми повинні до них прислуховуватися".