На Львівщині складено екологічний рейтинг підприємств-забруднювачів

Львів. 14 березня. УНІАН. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області продовжує реалізацію пілотного проекту „Екологічний рейтинг підприємств – забруднювачів Львівщини”.

За результатами проведення рейтингу передбачається зменшення негативного впливу на довкілля підприємствами – забруднювачами, зростання соціальної відповідальності цих підприємств.

Для здійснення екологічного рейтингу за 2010 рік було відібрано 46 підприємств Львівщини. За результатами реалізації пілотного проекту «Екологічний рейтинг підприємств –забруднювачів Львівщини» 24 підприємства потрапили до «чорної» категорії: АТ «НПК-Галичина», ВАТ «Іскра», ВАТ «Жидачівський ЦПК», ВАТ «Львівська вугільна компанія» (колишнє - ЗАТ «Львівсистеменерго»), ВАТ «Миколаївцемент», ВАТ «Шкіряне підприємство «Світанок», ДГХП «Полімінерал», ДП «Вузлівський спиртовий завод», ДП «Рава-Руський спиртовий завод», Добротвірська ТЕС, ЗАТ «Галичина», ЗАТ «Енергія - Новий Розділ», ЗАТ «Ензим», КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство», ЛКП «Збиранка», ЛМКП «Львівводоканал», ЛМКП «Львівтеплоенерго», Новороздільське ДГХП «Сірка», Новояворівське ДП «Екотрансенерго», ПЖКГ Моршинської міської ради (колишнє – КП «Моршинводоканал»), Струтинський державний спиртовий завод, ТзОВ «Львівські автобусні заводи»-ЗАТ «Завод комунального транспорту», ТзОВ «Кроно-Україна», ТзОВ «Екологічна група «Буг»; 4 підприємства – до «червоної» категорії: ВАТ «Пустомитівське заводоуправління вапняних заводів», ГПУ «Львівгазвидобування», ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів», ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія»; 2 підприємства – до «жовтої» категорії: АТВТ «Галичфарм» / ARTERIUM, ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод»; 8 підприємств – до «синьої» категорії: ДП «Лопатинський спиртовий завод», ДП «Датський текстиль», КП «Дрогобичводоканал», СП «Галка ЛТД», ТзОВ «Кормотех», ТзОВ «Леоні Ваерінг Систем», ТзОВ «Радехівський цукор» (колишнє - ТзОВ «Радехів-цукор»), ТзОВ «Снєжка-Україна»; до «зеленої» категорії потрапило 4 підприємства: ВАТ «Львівська пивоварня», УМГ «Львівтрансгаз», ЛВДС «Броди» філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ВАТ «Укртранснафта», ЛВДС «Сколе» філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ВАТ «Укртранснафта»; а 4 підприємства (Великолюбінський державний спиртзавод, ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ДП «Полісінтез» АТ «Органіка», ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод») – не працюють.

В порівнянні з 2009 роком, до «чорної» категорії потрапило на 6 підприємств більше, і загалом погіршили екологічний стан 7 підприємств. Проте 10 підприємств Львівської області покращили екологічний стан.

Перехід в кращу категорію зумовлений тим, що підприємства – забруднювачі підвищили свій рівень дотримання екологічних норм, вимог і стандартів, що позитивно впливатиме на їх імідж серед населення.