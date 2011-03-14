Прес-конференція «Ртуть – небезпечна для людини. Чому у Львові щороку збирають по кількадесят кілограмів ртуті від населення?»

Захід розпочнеться об 13:00 Учасники:

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Рощин, головний спеціаліст відділу захисту населення і територій управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Балашов Зустріч ЗМІ біля Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, вул. Стефаника, 4

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