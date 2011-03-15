Прокуратура знову оскаржила заборону терміну ВВВ

Львів. 15 березня. УНІАН. 10 березня прокуратура Львівської області оскаржила ухвалу Львівського окружного адміністративного суду, який залишив у силі рішення про заборону терміну Велика вітчизняна війна. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За повідомленням відомства, позов розглядатиме Львівський апеляційний адміністративний суд.

Як відомо, 25 травня Львівська обласна рада ухвалила рішення "Про відзначення Днів пам’яті жертв Другої світової війни", відповідно до якого вирішено не вживати термін "Велика вітчизняна війна" як такий, що не відповідає українській історичній реалії. Відповідно до цього рішення облради, 8-9 травня на Львівщині відзначатимуть Дні пам’яті жертв Другої світової війни.

Як зазначає прокуратура, при прийнятті цього рішення Львівська обласна рада вийшла за межі своїх повноважень. Зокрема зазначене рішення прийнято Львівською обласною радою без посилання на конкретні положення законодавчих актів, які надають право органу місцевого самоврядування встановлювати такого роду відзначення на території області. Крім того, це рішення суперечить ст. 1 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», оскільки у п.2.2 вказаного рішення незаконно передбачено «не вживати термін «Велика Вітчизняна війна», як такий, що не відповідає українській історичній реальності». Окрім цього, вживання термінів «жертви німецько-нацистського і московсько-комуністичного тоталітарних режимів» не відповідає офіційно передбаченим законодавством термінам «жертви нацизму» з Преамбули Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та жертви політичних репресій сталінською режиму» - з Преамбули Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

З огляду на викладене, прокуратура Львівської області дане рішення органу місцевого самоврядування і було опротестовано як незаконне.

Львівська обласна рада рішенням від 06.07.2010 року за № 1242 «Про розгляд протесту прокуратури Львівської області» протест прокурора відхилила.

У зв’язку цим, 15.07.2010 року прокуратура звернулась з відповідним адміністративним позовом до Львівського окружного адміністративного суду. Ухвалою цього суду від 20.07.2010 року згаданий позов був повернутий як такий, що подано до неналежного адміністративного суду. 13.08.2010 року, тобто з дотриманням вищевказаних строків, прокурор повторно подав згаданий адміністративний позов до Галицького районного суду м.Львова, як до суду адміністративної юрисдикції, ухвалою якого від 26.11.2010 року справа направлена для розгляду по підсудності до Львівського окружного адміністративного суду.

Львівський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позовну заяву заступника прокурора області до Львівської облради про визнання незаконним та скасування рішення сесії Львівської обласної ради від 25.05.2010 р. № 1232 «Про відзначення Днів пам'яті жертв Другої світової війни». Ухвала суду нещодавно надійшла до Львівської обласної ради.