Робоча поїздка голови Львівської ОДА в Жидачівський район

11:20, 18 березня 2011
Львів
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Виїзд від Львівської ОДА об 11.20

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