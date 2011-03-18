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Робоча поїздка голови Львівської ОДА в Жидачівський район
11:20, 18 березня 2011
Львів
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Виїзд від Львівської ОДА об 11.20
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