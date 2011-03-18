Львівська область. 18 березня. УНІАН. У Дрогобичі стартує програма «Доступне житло».

Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій міській раді, затверджено міську програму будівництва об’єктів доступного житла в 2010-2017 рр, згідно з якою у Дрогобичі передбачено збудувати 515 квартир.

Як зазначив міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009р. № 1249 затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рр.

«Я клопотав перед Міністром регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України В.Тихоновим про включення Дрогобича у програму будівництва (придбання) громадянам доступного житла на 2010-2017 рр. та виділення на 2011 рік коштів в сумі 15,0 млн. грн. для забезпечення житлом громадян Дрогобича та Стебника шляхом надання державної підтримки для будівництва доступного житла особам, які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі і потребують поліпшення житлових умов», - розповів Олексій Радзієвський.

За його словами, фінансування програми «Доступне житло» відбуватиметься згідно затвердженої міської програми будівництва об’єктів доступного житла в 2010-2017 р.р, згідно з якою у Дрогобичі передбачено збудувати 515 квартир.

«На реалізацію цієї програми необхідні кошти в сумі 165,0 млн.грн. З державного бюджету на виконання цієї програми передбачено виділити до 2017 р. – 60,0 млн. грн., з міського бюджету – 4,0 млн. грн., залучення коштів населення – 101,0 млн. грн.». – відмітив мер Дрогобича.

На квартирному обліку при виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради перебуває приблизно 2,5 тисячі сімей.