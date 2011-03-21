Усі непридатні пестициди мають вивести з Львівщини до осені

Львів. 21 березня. УНІАН. До вересня цього року з області мають вивезти всі непридатні пестициди. На цьому наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час проведення селекторної наради з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В області налічується 494 тонн непридатних для використання пестицидів.

Для вивезення пестицидів у 2011 році передбачено 12,8 млн. грн., із них: 9,2 млн. грн. з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 2 млн. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 1,6 млн. грн. з місцевих фондів.