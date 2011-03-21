Львів. 21 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з Апостольським Нунцієм в Україні Іваном Юрковичем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА подякував високому гостю за служіння та діяльність в Україні, підтримку в богослужбовій діяльності та налагодження державно-конфесійних відносин членів Конференції Єпископів РКЦ в Україні та УГКЦ.

«У нас протягом останніх років налагоджено тісну співпрацю з усіма релігійними громадами, у тому числі римо-католицькою громадою. Протягом останніх років завдяки цій співпраці відбулись передачі храмів громаді. І тут хочу зауважити, що вони зараз мають належний вигляд не лише, як культові споруди, а й пам’ятки архітектури», – наголосив М. Цимбалюк.

Своєю чергою І. Юркович подякував за роботу М. Цимбалюку та наголосив, що коли робота ведеться у формі діалогу завжди є позитивний результат: «Львів є одним з особливих міст в Україні. Тут багата історія, культура».

Папа Римський Бенедикт XVI призначив Архієпископа Івана Юрковича, який від 22 квітня 2004 року до сьогодні був Апостольським Нунцієм в Україні, послом Ватикану в Російській Федерації. Його Високопреосвященство Архієпископ Іван Юркович (Ivan Jurkovič) за походженням словенець. Він народився 10 червня 1952 року. Закінчив теологічні студії у 1978 році. Був рукоположений на священика 29 червня 1977 року. У 1988 році отримав ступінь доктора канонічного права. Навчався в Папській Церковній Академії, а 1 травня 1984 року розпочав дипломатичну службу при Святому Престолі.

Упродовж своєї дипломатичної служби Архієпископ Іван Юркович займав наступні посади: Секретар Апостольської Нунціатури у Південній Кореї (1984 -1988), Аудитор Апостольської Нунціатури в Колумбії (1988-1992), Радник Представництва Святого Престолу в Російській Федерації, Радник у Державному Секретаріаті з питань Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ) (1996-2001).

28 липня 2001 року був призначений Апостольським Нунцієм в Білорусії і титулярним Єпископом Корбавії. Єпископське рукоположення отримав 6 жовтня 2001 р.

2004 року Архієпископ Монсеньйор Іван Юркович був призначений Апостольським Нунцієм в Україні, де звершував свою місію впродовж 7 років.