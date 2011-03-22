На Городоччині проходить міжнародний шаховий фестиваль

Львівська область. 22 березня. УНІАН. У селі Родатичі Городоцького району Львівщини 20 березня урочисто відкрився XVI Міжнародний шаховий фестиваль «Весняні канікули на «Чарівній долині», який проходитиме по 27 березня. Про це повідомили УНІАН у Городоцькій РДА.

Як зазначається у повідомленні, в ході фестивалю стартували два незалежні один від одного шахові турніри: турнір з нормою виконання Міжнародного майстра у якому прийматимуть участь досвідчені майстри та кандидати на виконання норми міжнародного майстра та дитячий ОПЕН-ТУРНІР, в якому братимуть участь шахісти 1995 р.н. і молодші.

За призові місця змагаються посланці шахових шкіл Росії, Молдови, Польщі, Білорусії, Словаччини та України.

Головний суддя змагань – суддя національної категорії, міжнародний майстер Володимир Грабінський.