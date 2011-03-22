«Народний дім» у Перемишлі передано українській громаді
Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що це результат домовленостей двох президентів України та Польщі.
Львів. 22 березня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистостях у м. Перемишлі (Республіка Польща) з нагоди передачі Акту власності «Народного дому» українській громаді та відзначення 150-річчя від дня смерті Т. Шевченка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у львівській ОДА, акт власності передав президент міста Перемишля Роберт Хома голові відділу Товариства Українців у Перемишлі Марії Туцькій.
Вітаючи громадськість голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що це історичний день, не лише для українців у Польщі, а всієї української держави: «Це перший етап багаторічної праці багатьох людей, української громади в Перемишлі, Польщі, влади обох країн. Це результат домовленостей двох президентів України та Польщі під час зустрічі у Варшаві в квітні. Президент України висловив подяку за цей жест доброї волі. Ця подія є приводом для нових спільних справ. У цей розпочинається новий вимір розвитку відносин двох європейських народів. Бажаю, щоб у цьому Домі було багато творчих злетів».
Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк подарував українській громаді понад сто книжок.
Участь у заході, зокрема, взяли Президент Світового конгресу українців Євген Чолій, директор департаменту української діаспори, культурної та гуманітарної співпраці МЗС України Володимир Яценеківський, Посол України в РП Маркіян Мальський, секретар стану Міністерства внутрішніх справ РП Томаш Семоняк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.
Довідка УНІАН. Український народний дім у м. Перемишлі (УНД), Республіка Польща, первісно відомий як Будинок товариства «Народний дім», збудований стараннями кооперативного діяча Теофіля Кормоша на пожертви місцевої української громади та урочисто відкритий в кінці 1904 року. Після І Світової війни тут розміщувалося Театральне товариство «Українська бесіда», Товариство наукових викладів ім. Петра Могили, перемишльський відділ товариства «Просвіта» та банк «Міщанська каса».
Після виселення українців, Народний дім у Перемишлі був конфіскований і з 1947 р. до 1956 р. українською громадою не використовувався. У 1956-1990 рр. тут існував відділ Українського суспільно-культурного товариства. Після 1989 року споруда була передана у власність міської влади Перемишля. Українці у Перемишлі використовували Народний Дім на умовах договору оренди.
Питання повернення УНД в Перемишлі та створення «Дому Полонії» у Львові було визначено у дорученні Президента України від 28.04.2005 р. № 1-1/269.
У вересні 2009 року місцева рада Перемишля прийняла рішення про надання українській громаді УНД.