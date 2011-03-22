«Народний дім» у Перемишлі передано українській громаді

Львів. 22 березня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистостях у м. Перемишлі (Республіка Польща) з нагоди передачі Акту власності «Народного дому» українській громаді та відзначення 150-річчя від дня смерті Т. Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у львівській ОДА, акт власності передав президент міста Перемишля Роберт Хома голові відділу Товариства Українців у Перемишлі Марії Туцькій.

Вітаючи громадськість голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що це історичний день, не лише для українців у Польщі, а всієї української держави: «Це перший етап багаторічної праці багатьох людей, української громади в Перемишлі, Польщі, влади обох країн. Це результат домовленостей двох президентів України та Польщі під час зустрічі у Варшаві в квітні. Президент України висловив подяку за цей жест доброї волі. Ця подія є приводом для нових спільних справ. У цей розпочинається новий вимір розвитку відносин двох європейських народів. Бажаю, щоб у цьому Домі було багато творчих злетів».

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк подарував українській громаді понад сто книжок.

Участь у заході, зокрема, взяли Президент Світового конгресу українців Євген Чолій, директор департаменту української діаспори, культурної та гуманітарної співпраці МЗС України Володимир Яценеківський, Посол України в РП Маркіян Мальський, секретар стану Міністерства внутрішніх справ РП Томаш Семоняк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.

Довідка УНІАН. Український народний дім у м. Перемишлі (УНД), Республіка Польща, первісно відомий як Будинок товариства «Народний дім», збудований стараннями кооперативного діяча Теофіля Кормоша на пожертви місцевої української громади та урочисто відкритий в кінці 1904 року. Після І Світової війни тут розміщувалося Театральне товариство «Українська бесіда», Товариство наукових викладів ім. Петра Могили, перемишльський відділ товариства «Просвіта» та банк «Міщанська каса».

Після виселення українців, Народний дім у Перемишлі був конфіскований і з 1947 р. до 1956 р. українською громадою не використовувався. У 1956-1990 рр. тут існував відділ Українського суспільно-культурного товариства. Після 1989 року споруда була передана у власність міської влади Перемишля. Українці у Перемишлі використовували Народний Дім на умовах договору оренди.

Питання повернення УНД в Перемишлі та створення «Дому Полонії» у Львові було визначено у дорученні Президента України від 28.04.2005 р. № 1-1/269.

У вересні 2009 року місцева рада Перемишля прийняла рішення про надання українській громаді УНД.