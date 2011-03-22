На Львівщині вантажний потяг травмував чоловіка

Львів. 22 березня. УНІАН. На Львівщині вантажний потяг травмував 65-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 21 березня о 19.50, на перегоні «Підзамче – Підбірці» ДТГО «Львівська залізниця» вантажним потягом було травмовано 65-річного чоловіка, якого госпіталізували у Львівську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги з діагнозом забій головного мозку та ампутація трьох фалангів пальців на лівій стопі ноги.

Стан чоловіка - середньої важкості.