Влада Львівщини та «Львівсільмаш» розглянули проблемні питання підприємства

Львів. 22 березня. УНІАН. На виконання доручення голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відбулася зустріч представників ОДА з адміністрацією ВАТ “Завод “Львівсільмаш” та представниками профспілок, на якій розглянуто питання розробки бізнес-плану виробництва, стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та відповідних фондів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також обговорено проблемні питання мешканців будинку по вул. Городоцькій, 207 у м. Львові, який перебуває на балансі ВАТ “Завод “Львівсільмаш”. У зустрічі, зокрема, взяли участь заступник начальника управління промислової політики Львівської ОДА Н. Савка, генеральний директор ВАТ “Завод “Львівсільмаш” О. Ломоносов, голова наглядової ради ВАТ “Завод “Львівсільмаш” С. Мішок та ін.

Управлінням промислової політики облдержадміністрації на зустрічі було піднято питання державної частки у статутному фонді ВАТ “Завод “Львівсільмаш”, переданої органами приватизації до лізингової компанії “Украгромашінвест”, з метою вирішення якого запропоновано на наступну зустріч запросити представників РВ ФДМУ по Львівській області.