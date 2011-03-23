Львівський цирк рятувало 22 пожежні відділення

Львів. 23 березня. УНІАН. Пожежу у Львівському цирку ліквідовувало 22 відділення місцевих рятувальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася о 23.46 22 березня у будівлі державного підприємства „Львівській державний цирк” та готелю „Арена” в приміщенні пультової електроосвітлення манежу.

За три години підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС в складі 22 відділень пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.