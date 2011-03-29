У Львові збирали кошти на народну премію Шкляру

Львів. 29 березня. УНІАН. У Львові під час зустрічі письменника Василя Шкляра з мешканцями міста було зібрано 35 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар «Зарваницької ініціативи» Наталка Кузяк.

Збором коштів на народну премію письменнику займалось Громадянське об’єднання «Зарваницька ініціатива». Зазначена сума перерахована на особистий рахунок письменника, котрий має намір спрямувати всі народні внески на зйомки фільму за романом «Чорний ворон».

Нагадаємо, 28 березня у Львові перебував автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр. Організаторами зустрічі письменника з громадою виступили «Холодноярська ініціатива», «Зарваницька ініціатива» та Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Додамо, що 30-31 березня Василь Шкляр перебуватиме на Прикарпатті.