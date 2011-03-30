У Львові жінка на смерть збила свого батька і втекла

Львів. 30 березня. УНІАН. У Львові жінка, перебуваючи за кермом автомобіля, на смерть збила свого батька. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, як розповіли в УДАІ, сьогодні близько 14.30 їм надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі Львова при виїзді з вул. Городоцької невідомий водій скоїв наїзд на 56-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій з місця ДТП втік.

Після цього під час оперативних заходів було встановлено, що на один із автосервісів у Львові близько 16.00 з розбитим лобовим склом, що могло бути характерним для ДТП, заїжджав автомобіль «Шевроле-Авео», червоного кольору, за кермом якого перебувала жінка.

Коли встановили особу і затримали жінку-водія, то з’ясувалося, що вона скоїла наїзд на власного батька, про що навіть не здогадувалася.

Зараз 34-річна жителька Львова перебуває в шоковому психологічному стані, зазначили в ДАІ.

За фактом ДТП ведеться розслідування.