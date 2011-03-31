Балога на Львівщині вивчатиме загрозу техногенної катастрофи

Львів. 31 березня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області з робочою поїздкою перебуває міністр МНС Віктор Балога.

За дорученням прем’єр-міністра України Миколи Азарова Віктор Балога спільно з Львівською ОДА проведе засідання міжвідомчої робочої групи представників Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр В.Балога відвідає територію будівництва захисних протипаводкових польдерів поблизу сіл Бабино, Хлопчиці, Чайковичі, Волоща, Тершаків, Поляна, де огляне недобудований міст через р. Дністер у с. Поляна-Монастирець Городоцького району, ознайомиться із протипаводковими заходами у басейні р. Дністер та поспілкується із місцевими мешканцями.

На нараді у Львівській ОДА обговорять хід ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року та проблемні питання протипаводкового захисту на території Львівської області. Крім того, розглянуть питання захисту територій м. Червонограда та населених пунктів Сокальського району від підтоплень, пов’язаних із функціонуванням та ліквідацією вугледобувних підприємств ДП “Львіввугілля”, подолання екологічних наслідків тривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава та стан реалізації комплексних проектів відновлення екологічної рівноваги та ландшафту і рекультивації, порушених гірничими роботами земель у зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств області. Під час засідання заплановано обговорити та сформувати відповідні пропозиції вирішення проблемних питань забезпечення техногенної безпеки регіону на рівні Кабінету міністрів України.

Також міністр МНС Віктор Балога спільно з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком вирушить до парку ім. Папи Римського Іоана Павла ІІ, де візьме участь у заходах з озеленення міста Львова. Планується, що Віктор Балога висадить у парку саджанці калини та сакури на знак підтримки громадян Японії, постраждалих внаслідок землетрусу із цунамі та аварії на АЕС «Фукусіма-1» .