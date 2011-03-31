Екоситуацію на шахтах Львівщини вивчатиме урядова комісія

Львів. 31 березня. УНІАН. Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога перебуваючи на Львівщині розпорядився сформувати спеціальну комісію з представників різних міністерств, яка має оцінити масштаби техногенного лиха на місці і довкола шахт у Сокальському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ця спеціальна комісія, за словами міністра, має почати роботу на Львівщині вже з понеділка, 4 квітня.

Віктор Балога розпорядився, щоб комісія пропрацювала в Сокальському районі 3 дні. Після цього її члени мають сформувати узгоджену позицію стосовно покращення екологічної ситуації у Червонограді і його околицях.