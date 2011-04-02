Завтра в Західній Україні – дощ

Львів. 2 квітня. УНІАН. Завтра, 3 квітня, в Західній Україні подекуди невеликий дощ, найімовірніше в Карпатах та у південно-східній частині. Про це УНІАН повідомили в Гідрометцентрі.

Окрім цього, в регіоні місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-7, вдень 11-17 (на Закарпатті до 21) градусів тепла. В Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень 4-9 градусів тепла.

Також завтра в зв’язку з інтенсивною відлигою у високогір'ї Івано-Франківської області та у горах східної частини Закарпаття існує небезпека сходу снігових лавин.

На території Львівської області завтра ж буде без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с. температура вночі 0..5 градусів тепла, вдень до 18 градусів тепла.