У Львові чоловік організував в будинку цех з виробництва сурогату

Львів. 5 квітня. УНІАН. Податківці Львова в будинку одного із мешканців міста виявили підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

При проведенні обшуку в приміщенні було виявлено та вилучено 740 пляшок горілки, підроблених під продукцію одного з виробників лікеро-горілчаної продукції, та маркованих марками акцизного збору з явними ознаками підробки, 15 пластикових бочок, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, пусту тару різних виробників алкогольних напоїв, залізні корки для закупорки алкогольних напоїв, лійки, фільтри та шланги.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 114,5 тис. грн.

По даному факту приймається рішення в порядку ст. 97 КПК України.