Пенсіонерка на ринку викрала 5 кг сала
10:33, 06 квітня 2011Львів
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Вартість 175 грн.
Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області затримано 71-річну жінку за крадіжку.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області, у Сокальському районі до правоохоронців звернулися 56-річна жінка і повідомила, що на ринку з її торгівельного столика викрадено 5 кілограмів сала вартістю 175 грн.
За скоєння крадіжки правоохоронці затримали 71-річну пенсіонерку.
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