Пенсіонерка на ринку викрала 5 кг сала

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області затримано 71-річну жінку за крадіжку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області, у Сокальському районі до правоохоронців звернулися 56-річна жінка і повідомила, що на ринку з її торгівельного столика викрадено 5 кілограмів сала вартістю 175 грн.

За скоєння крадіжки правоохоронці затримали 71-річну пенсіонерку.