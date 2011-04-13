Цимбалюк привітав директора Львівського ювелірного заводу

Львів. 13 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні відвідав Львівський ювелірний завод.

М.Цимбалюк особисто привітав директора заводу Володимира Кузовкіна з 70-літтям і подарував ювіляру іменний годинник та почесну грамоту.

«Львівський державний ювелірний завод, незважаючи на складні ринкові умови, стабільно працює і протягом останніх 25 років жодного разу не було ні зупинки виробництва, ні скорочень персоналу. І це заслуга, в першу чергу, керівника заводу Володимира Кузовкіна» - зазначив голова Львівської ОДА.

Володимир Кузовкін народився 13 квітня 1941 року в селі Бегічево Товарковського району Тульської області (Росія). З 1985 року незмінно очолює Львівський державний ювелірний завод. Директор ЛДЮЗ В.Б. Кузовкін організував роботу підприємства таким чином, що нині завод є одним із лідерів галузі, з давніми традиціями ювелірного мистецтва.

Львівський ювелірний завод засновано у 1944 році. Сьогодні це єдине в Україні державне ювелірне підприємство. Завод є одним з лідерів у виробництві золотих та срібних ювелірних виробів. Вироби Львівського державного ювелірного заводу успішно продаються не лише у Львові, але й по всій Україні. Понад 10% всієї продукції завод успішно експортує в Росію, Молдову, Білорусь і навіть у США.