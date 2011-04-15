На Львівщині прорвало продуктопровід

Львів. 15 квітня. УНІАН. Сьогодні на території Шум’ячської сільської ради Турківського району прорвало продуктопровід. Аварія сталася у прибережно-захисній смузі р. Литмір.

Про це УНІАН повідомили у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області інформує про хід його виконання.

Зафіксовано забруднення водних ресурсів.

Продуктопровід належить «Прикарпатзахідтранс», напрямок транспортування Росія-Угорщина. Витік стався на 270-му км продуктопроводу. Діаметр труби 530, діаметр прориву 6-8 мм.

Витік ліквідовано.