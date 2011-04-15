На Львівщині прорвало продуктопровід
16:10, 15 квітня 2011Львів
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Забруднено річку
Львів. 15 квітня. УНІАН. Сьогодні на території Шум’ячської сільської ради Турківського району прорвало продуктопровід. Аварія сталася у прибережно-захисній смузі р. Литмір.
Про це УНІАН повідомили у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області інформує про хід його виконання.
Зафіксовано забруднення водних ресурсів.
Продуктопровід належить «Прикарпатзахідтранс», напрямок транспортування Росія-Угорщина. Витік стався на 270-му км продуктопроводу. Діаметр труби 530, діаметр прориву 6-8 мм.
Витік ліквідовано.
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