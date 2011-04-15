У Львові завтра відбудеться толока

Львів. 15 квітня. УНІАН. Завтра, 16 квітня, у Львівській області в межах місячника озеленення та благоустрою відбудеться толока, приурочена до Дня довкілля.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, основними завданнями такої акції є забезпечення чистоти і порядку, підвищення рівня контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері благоустрою.

Михайло Цимбалюк та керівництво облдержадміністрації о 10.00 висадять саджанці дерев на території Українського католицького університету.

Також буде проведено заходи з благоустрою та озеленення регіонального ландшафтного парку «Високий замок», парку «Знесіння», Стрийського парку та на ряді інших об’єктів.